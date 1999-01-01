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Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C01

Бетаметазон і антибіотики

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07CКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C CАктивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C01Бетаметазон і антибіотики
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Триакутан®
Триакутан®
Крем туба 15 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 185,75 грн
в 937 аптеках
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Триакутан®
Триакутан®
Мазь туба 15 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 154,90 грн
в 875 аптеках
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Тридерм®
Тридерм®
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 345,21 грн
в 826 аптеках
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Тридерм®
Тридерм®
Крем туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 351,17 грн
в 774 аптеках
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Целестодерм-В® з гараміцином
Целестодерм-В® з гараміцином
Крем туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 214,92 грн
в 737 аптеках
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Целестодерм-В® з гараміцином
Целестодерм-В® з гараміцином
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 222,64 грн
в 642 аптеках
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Бетадерм®
Бетадерм®
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від 173,81 грн
в 575 аптеках
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Белогент
Белогент
Крем туба 15 г №1
Белупо
від 144,06 грн
в 544 аптеках
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Бетазон Ультра
Бетазон Ультра
Мазь туба 15 г №1
Здоров'я ФК
від 168,40 грн
в 518 аптеках
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Белогент
Белогент
Крем туба 30 г №1
Белупо
від 203,54 грн
в 499 аптеках
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Тридерм®
Тридерм®
Мазь туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 216,64 грн
в 496 аптеках
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Бетазон Плюс
Бетазон Плюс
Крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Здоров'я ФК
від 121,04 грн
в 467 аптеках
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Бетазон Ультра
Бетазон Ультра
Крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Здоров'я ФК
від 173,81 грн
в 444 аптеках
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Белогент
Белогент
Мазь туба 30 г №1
Белупо
від 193,58 грн
в 442 аптеках
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Тридерм®
Тридерм®
Крем туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 210,51 грн
в 377 аптеках
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Бетазон Плюс
Бетазон Плюс
Крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Здоров'я ФК
від 64,20 грн
в 355 аптеках
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Белогент
Белогент
Мазь туба 15 г №1
Белупо
від 119,56 грн
в 329 аптеках
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