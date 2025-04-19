Львів (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
271,52
Економія при броні: -48,74 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
270,46
Економія при броні: -43,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -25,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
251,60
Економія при броні: -21,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -25,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -28,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -28,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -24,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
264,97
Економія при броні: -39,52 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
265,08
Економія при броні: -39,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
264,90
Економія при броні: -41,58 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
269,11
Економія при броні: -42,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,10
Економія при броні: -25,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,50
Економія при броні: -22,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,00
Економія при броні: -25,20 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -24,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,10
Економія при броні: -25,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -28,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -25,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -24,50 грн