Київ
Триакутан® (Triacutan)

Триакутан® (Triacutan)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 414 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
216,82 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
242,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
216,22 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
241,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,39 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
227,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
266,95
Економія при броні: -44,53 грн
222,42 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
263,59
Економія при броні: -38,21 грн
225,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,22 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
249,89 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
215,11 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
241,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
264,53
Економія при броні: -39,15 грн
225,38 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -22,60 грн
235,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -22,30 грн
236,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
212,25 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
241,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,00
Економія при броні: -19,20 грн
235,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -22,50 грн
236,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,84 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
245,34 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
218,74 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
243,39 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
221,69 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
241,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
218,31 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
222,75 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
220,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -19,00 грн
235,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -18,70 грн
236,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
242,36 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
243,08 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
221,14 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,52 грн
ГоловнаКошикОбране