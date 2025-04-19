Київ
Триакутан® (Triacutan)

Триакутан® (Triacutan)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 337 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
155,89 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
219,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
235,34 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
240,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
270,89
Економія при броні: -37,38 грн
233,51 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
270,89
Економія при броні: -37,22 грн
233,67 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,70 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
247,20 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
238,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
238,00 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
234,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
234,90 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
234,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
234,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,90 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
247,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
262,64
Економія при броні: -35,92 грн
226,72 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
262,64
Економія при броні: -26,63 грн
236,01 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
218,20 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
220,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,60
Економія при броні: -45,26 грн
222,34 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
263,45
Економія при броні: -38,08 грн
225,37 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
241,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
224,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
274,56
Економія при броні: -52,30 грн
222,26 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
270,31
Економія при броні: -42,63 грн
227,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -24,90 грн
233,50 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -20,60 грн
234,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
234,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
234,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,88 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
245,00 грн
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