Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -23,60 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,53
Економія при броні: -7,58 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,41
Економія при броні: -7,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,50
Економія при броні: -17,70 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,40
Економія при броні: -17,60 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
273,97
Економія при броні: -51,63 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,60
Економія при броні: -44,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -20,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
268,38
Економія при броні: -37,61 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
270,51
Економія при броні: -39,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -23,60 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,50
Економія при броні: -17,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
266,67
Економія при броні: -43,59 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
264,57
Економія при броні: -31,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,50
Економія при броні: -17,70 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
266,49
Економія при броні: -43,50 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
260,29
Економія при броні: -27,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
266,72
Економія при броні: -41,88 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
266,72
Економія при броні: -41,80 грн