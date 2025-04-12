ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ ( PolygoniUM hydropiperiS)
ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 флакон містить екстракту рідкого з трави водяного перцю (Herba Polygoni hydropiperis) (1:1) (екстрагент — етанол 70%) — 25 мл;
допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.
Лікарська форма
Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина зеленувато-бурого кольору, має духмяний запах.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біофлавоноїди, що містяться у водяному перці (рутин, кверцетин, гіперозид, рамнозин, кемпоферол, мірицетин, лютеолін), проявляють Р-вітамінну активність, зменшують проникність капілярів, нормалізують структуру судинної стінки, оберігають від окиснення аскорбінову кислоту, що міститься у водяному перці. Разом з аскорбіновою кислотою беруть участь в окисно-відновних реакціях, знижують активність гіалуронідази. Дубильні речовини проявляють протизапальну і в'яжучу дію, спричиняють синергічний ефект з біофлавоноїдами щодо кровоспинної дії.
Фармакокінетика.
Максимальна фармакологічна дія біофлавоноїдів перцю водяного досягається за рахунок екстракції 70% етиловим спиртом. При даній концентрації в ньому розчиняються флавоноїди, що знаходяться як у вільній (аглікон), так і в зв'язаній (з глікозидною частиною) формі. Цим досягається максимальне всмоктування основних речовин, що діють через мікроворсинки ШКТ у кров. Після проходження окисно-відновних реакцій з участю флавоноїдів вони піддаються гідролізу на аглікон і глікозид. Аглікон виділяється нирками з сечею і через кишечник з жовчю, останній (вуглеводний залишок) або окиснюється в циклі Кребса до двоокису вуглецю і води, або депонується у вигляді глікогену в організмі.
Показання
Як допоміжний засіб застосовувати в акушерсько-гінекологічній практиці при маткових післяпологових кровотечах, при субінволюції матки, гіперменорагії. Крім того, застосовувати при кровотечах із дрібних судин шлунка, кишечнику, при несильних гемороїдальних кровотечах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На даний час взаємодія з іншими лікарськими препаратами не виявлена.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Питання про призначення препарату у період вагітності або годування груддю вирішується індивідуально з урахуванням коефіцієнта користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Перцю водяного екстракт під час керування автомобілем та проведення робіт із застосуванням потенційно небезпечних механічних пристроїв.
Спосіб застосування та дози
Перцю водяного екстракт дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 30–40 крапель 3–4 рази на добу (за 30 хв до їди). Курс лікування залежить від перебігу та тяжкості захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної терапії.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.
Передозування
У разі перевищення дози лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Головний біль, нудота, блювання, запаморочення; у поодиноких випадках можливі алергічні реакції, в тому числі шкірний висип, почервоніння, свербіж.
Термін придатності
3 роки 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконі-крапельниці у пачці або без пачки.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Тернофарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua.