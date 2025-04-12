Фармакодинаміка.

Біофлавоноїди, що містяться у водяному перці (рутин, кверцетин, гіперозид, рамнозин, кемпоферол, мірицетин, лютеолін), проявляють Р-вітамінну активність, зменшують проникність капілярів, нормалізують структуру судинної стінки, оберігають від окиснення аскорбінову кислоту, що міститься у водяному перці. Разом з аскорбіновою кислотою беруть участь в окисно-відновних реакціях, знижують активність гіалуронідази. Дубильні речовини проявляють протизапальну і в'яжучу дію, спричиняють синергічний ефект з біофлавоноїдами щодо кровоспинної дії.

Фармакокінетика.

Максимальна фармакологічна дія біофлавоноїдів перцю водяного досягається за рахунок екстракції 70% етиловим спиртом. При даній концентрації в ньому розчиняються флавоноїди, що знаходяться як у вільній (аглікон), так і в зв'язаній (з глікозидною частиною) формі. Цим досягається максимальне всмоктування основних речовин, що діють через мікроворсинки ШКТ у кров. Після проходження окисно-відновних реакцій з участю флавоноїдів вони піддаються гідролізу на аглікон і глікозид. Аглікон виділяється нирками з сечею і через кишечник з жовчю, останній (вуглеводний залишок) або окиснюється в циклі Кребса до двоокису вуглецю і води, або депонується у вигляді глікогену в організмі.