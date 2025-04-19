ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ ( PolygoniUM hydropiperiS)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,17
Економія при броні: -3,12 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,39
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,46
Економія при броні: -1,02 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Залізнична, 9
1.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,55
Економія при броні: -0,74 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,32
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,66
Економія при броні: -2,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
27,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,36
Економія при броні: -1,58 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,02
Економія при броні: -1,46 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,78
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,14
Економія при броні: -1,32 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 15-А
4.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,70 грн