Активні речовини — “Г”ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*) ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Перцю водяного екстракт Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1 Віола В 737 аптеках від 11,43 грн Ціни в аптеках Водяного перцю екстракт рідкий Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1 Фітофарм В 240 аптеках від 13,60 грн Ціни в аптеках Перцю водяного екстракт Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Тернофарм В 156 аптеках від 12,93 грн Ціни в аптеках Перцю водяного екстракт Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Віола В 4 аптеках від 21,35 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: трава высушенная, жидкий экстракт. Препарати, які містять ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ* Форма випуску