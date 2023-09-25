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Активні речовини — “Г”ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*)

ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1; Віола
Перцю водяного екстракт Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1 Віола
В 737 аптеках
від 11,43 грн
Ціни в аптеках
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Водяного перцю екстракт рідкий Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 240 аптеках
від 13,60 грн
Ціни в аптеках
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1; Тернофарм
Перцю водяного екстракт Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Тернофарм
В 156 аптеках
від 12,93 грн
Ціни в аптеках
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Перцю водяного екстракт Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 4 аптеках
від 21,35 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: трава высушенная, жидкий экстракт.