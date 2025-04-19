ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ ( PolygoniUM hydropiperiS)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,94
Економія при броні: -1,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,49
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
27,67
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,40
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,75
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,75
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,06
Економія при броні: -4,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,46
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,69
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,20
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
7.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,89
Економія при броні: -1,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,80
Економія при броні: -6,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,42
Економія при броні: -1,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
8.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,24
Економія при броні: -1,47 грн