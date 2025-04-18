ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ ( PolygoniUM hydropiperiS)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,00
Економія при броні: -5,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,00
Економія при броні: -5,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,50
Економія при броні: -5,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,63
Економія при броні: -1,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,32
Економія при броні: -0,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
27,40
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,54
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,17
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,99
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,40
Економія при броні: -2,14 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,78
Економія при броні: -0,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,01
Економія при броні: -0,66 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,78
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,09
Економія при броні: -1,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,00
Економія при броні: -5,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
26,50
Економія при броні: -5,68 грн