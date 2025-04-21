ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ ( PolygoniUM hydropiperiS)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,97
Економія при броні: -1,38 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,04
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,98
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,34
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,64
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,57
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,86
Економія при броні: -1,14 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,15
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,42
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
6.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
28,64
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 12
9.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,50
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
56.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,67
Економія при броні: -1,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
66.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
27,10
Економія при броні: -7,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
85.1 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,46
Економія при броні: -0,72 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
92.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
92.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма