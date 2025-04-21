ПЕРЦЬ ВОДЯНИЙ ( PolygoniUM hydropiperiS)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,19
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
27,10
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,49
Економія при броні: -1,46 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,55
Економія при броні: -0,74 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,55
Економія при броні: -0,74 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,57
Економія при броні: -0,98 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,00
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,64
Економія при броні: -1,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
58.5 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,36
Економія при броні: -0,06 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
73.0 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
24,42
Економія при броні: -0,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
25,70
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, пров. Тихий, 2
73.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,26
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
22,35
Економія при броні: -1,51 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
23,35
Економія при броні: -2,53 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 37-А
74.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
27,10
Економія при броні: -4,80 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
77.8 км
Перцю водяного екстракт екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Юніфарма
19,83
Економія при броні: -0,18 грн