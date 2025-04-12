Перед застосуванням збовтати. Лікарський засіб застосовувати всередину за 30 хвилин до їди. Дорослим призначати по 20−30 крапель 1 раз на добу, дітям віком від 12 років ─ із розрахунку 1 крапля на рік життя дитини 1 раз на добу. Лікарський засіб рекомендовано приймати у першій половині дня (тобто до 15-ї години), попередньо розвівши у невеликій кількості води. Курс лікування становить 25−30 днів; у разі необхідності — повторити через 1−2 тижні.

Якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу чи спостерігаються будь-які побічні реакції, слід проконсультуватися з лікарем.