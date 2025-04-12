ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 флакон містить екстракту рідкого елеутерококу колючого кореневищ з коренями (Rhizomata et radices eleutherococci) (1:1) (екстрагент — етанол 40%) — 50 мл;
допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.
Лікарська форма
Екстракт оральний.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-коричневого кольору, злегка пекучого смаку, своєрідного запаху. При зберіганні допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
До складу елеутерококу колючого кореневищ з коренями входять елеутерозиди А, В, В1, С, Д, Е, F, G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та інші компоненти. Завдяки присутності елеутерозидів лікарський засіб підвищує фізичну та розумову працездатність, гостроту зору, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію.
Показання
Фізична та розумова перевтома, неврастенії та психостенії, функціональне виснаження центральної нервової системи, яке супроводжується зниженням працездатності, дратівливістю та безсонням. Вегетоневрози, післяопераційний період; у поєднанні з іншими засобами — при гострій та хронічній променевій хворобі.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів лікарського засобу, гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудженість, епілепсія, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія, гарячка.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Лікарський засіб може потенціювати дію засобів, які стимулюють центральну нервову систему, аналептиків, гіпоглікемічних засобів, є фізіологічним антагоністом засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у т.ч. барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).
Особливості застосування
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.
Лікарський засіб слід приймати у першій половині дня, оскільки він може спричинити безсоння.
При застосуванні лікарського засобу необхідно контролювати артеріальний тиск.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб містить етанол 40%, тому його не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить етанол 40%, тому під час його застосування слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та роботі з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням збовтати. Лікарський засіб застосовувати всередину за 30 хвилин до їди. Дорослим призначати по 20−30 крапель 1 раз на добу, дітям віком від 12 років ─ із розрахунку 1 крапля на рік життя дитини 1 раз на добу. Лікарський засіб рекомендовано приймати у першій половині дня (тобто до 15-ї години), попередньо розвівши у невеликій кількості води. Курс лікування становить 25−30 днів; у разі необхідності — повторити через 1−2 тижні.
Якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу чи спостерігаються будь-які побічні реакції, слід проконсультуватися з лікарем.
Діти
Не застосовувати лікарський засіб дітям до 12 років, оскільки він містить етанол 40%.
Передозування
Можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, підвищена збудливість, порушення сну, порушення з боку травного тракту, зниження працездатності. У таких випадках слід негайно припинити застосування лікарського засобу та провести симптоматичну терапію: промивання шлунка, застосування сорбентів, у тяжких випадках — введення аналептиків (коразол, кордіамін).
Побічні реакції
Лікарський засіб зазвичай переноситься добре, проте у пацієнтів, які мають гіперчутливість, можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипання, свербіж тощо).
З боку центральної нервової системи: збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності, головний біль.
З боку серцево-судинної системи: тахікардія, підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця.
При тривалому застосуванні (понад 2 місяці) можливі спазм м’язів, порушення з боку травної системи.
Термін придатності
4 роки.
Лікарський засіб не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.