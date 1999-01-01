Київ
ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
A13A

ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A13ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
A13AТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
Сортування: По популярності
Настойка женьшеню
Настойка женьшеню
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 76,66 грн
в 797 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт
Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон №1
Віола
від 35,58 грн
в 796 аптеках
Знайти в аптеках
Родіоли екстракт рідкий
Родіоли екстракт рідкий
Екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
від 94,89 грн
в 569 аптеках
Знайти в аптеках
Вітанго
Вітанго
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Швабе
від 402,13 грн
в 509 аптеках
Знайти в аптеках
Пантокрин
Пантокрин
Екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від 244,64 грн
в 483 аптеках
Знайти в аптеках
Вігор
Вігор
Бальзам для перорального застосування пляшка 500 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 80,46 грн
в 452 аптеках
Знайти в аптеках
Женьшень
Женьшень
Настоянка для перорального застосування 50 мл флакон скляний в пачці №1
Лубнифарм
від 105,00 грн
в 349 аптеках
Знайти в аптеках
Бальзам "Вігор"
Бальзам "Вігор"
Розчин оральний пляшка 500 мл №1
Аветра
від 91,33 грн
в 314 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт
Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон тм arbor vitae №1
Віола
від 43,99 грн
в 312 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт рідкий
Елеутерококу екстракт рідкий
Екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 42,61 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Аралії настойка
Аралії настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від 57,20 грн
в 225 аптеках
Знайти в аптеках
Вігор
Вігор
Бальзам для перорального застосування пляшка 250 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 40,39 грн
в 189 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт рідкий
Елеутерококу екстракт рідкий
Екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від 30,35 грн
в 87 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерокок
Елеутерокок
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 50 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від 55,00 грн
в 22 аптеках
Знайти в аптеках
Бальзам "Вігор"
Бальзам "Вігор"
Розчин оральний пляшка 250 мл №1
Аветра
від 53,73 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт
Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон полімерний тм айві №1
Віола
від 35,00 грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт
Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон тм айві №1
Віола
від 33,00 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерококу екстракт
Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон тм а+ №1
Віола
від 56,00 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Елеутерокок
Елеутерокок
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 100 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від 43,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Родіоли екстракт рідкий
Родіоли екстракт рідкий
Екстракт рідкий 50 мл флакон №1
Біолік
від 153,20 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране