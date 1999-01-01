Київ
ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
A13A
ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A13
ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
A13A
ТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
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Настойка женьшеню
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
76,66
грн
в 797 аптеках
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Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон №1
Віола
від
35,58
грн
в 796 аптеках
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Родіоли екстракт рідкий
Екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
від
94,89
грн
в 569 аптеках
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Вітанго
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Швабе
від
402,13
грн
в 509 аптеках
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Пантокрин
Екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від
244,64
грн
в 483 аптеках
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Вігор
Бальзам для перорального застосування пляшка 500 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
80,46
грн
в 452 аптеках
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Женьшень
Настоянка для перорального застосування 50 мл флакон скляний в пачці №1
Лубнифарм
від
105,00
грн
в 349 аптеках
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Бальзам "Вігор"
Розчин оральний пляшка 500 мл №1
Аветра
від
91,33
грн
в 314 аптеках
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Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон тм arbor vitae №1
Віола
від
43,99
грн
в 312 аптеках інших міст
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Елеутерококу екстракт рідкий
Екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
42,61
грн
в 283 аптеках
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Аралії настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від
57,20
грн
в 225 аптеках
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Вігор
Бальзам для перорального застосування пляшка 250 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
40,39
грн
в 189 аптеках
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Елеутерококу екстракт рідкий
Екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від
30,35
грн
в 87 аптеках
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Елеутерокок
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 50 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
55,00
грн
в 22 аптеках
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Бальзам "Вігор"
Розчин оральний пляшка 250 мл №1
Аветра
від
53,73
грн
в 5 аптеках
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Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон полімерний тм айві №1
Віола
від
35,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон тм айві №1
Віола
від
33,00
грн
в 3 аптеках
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Елеутерококу екстракт
Екстракт рідкий 50 мл флакон тм а+ №1
Віола
від
56,00
грн
в 2 аптеках
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Елеутерокок
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 100 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
43,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Родіоли екстракт рідкий
Екстракт рідкий 50 мл флакон №1
Біолік
від
153,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
бальзам д/перорал застос.
екстракт орал.
екстракт рідк.
екстракт рідк. перорал. спирт.
екстракт рідк. спирт.
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
р-н орал.
сироп
табл. в/о
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Дозування
20 кг
25 мл
50 мл
100 мл
200 мг
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блістер
бутиль скляний
пляшка 250 мл
пляшка 500 мл
фл.
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. полімер.
фл. скляний
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Євразія
Аветра
Віола
Гемоплазма
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
Українська фармацевтична компанія
Швабе
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