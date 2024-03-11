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Активні речовини — “Е”ЕЛЕУТЕРОКОК (ВІЛЬНОЯГІДНИК) КОЛЮЧИЙ* (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS*)

ЕЛЕУТЕРОКОК (ВІЛЬНОЯГІДНИК) КОЛЮЧИЙ* (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS*) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Елеутерококу екстракт екстракт рідкий, 50 мл, флакон, № 1; Віола
Елеутерококу екстракт Екстракт рідкий, 50 мл, флакон, № 1 Віола
В 886 аптеках
від 34,12 грн
Ціни в аптеках
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Елеутерококу екстракт рідкий Екстракт оральний, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 288 аптеках
від 39,11 грн
Ціни в аптеках
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий, 50 мл, флакон скляний, № 1; Тернофарм
Елеутерококу екстракт рідкий Екстракт рідкий, 50 мл, флакон скляний, № 1 Тернофарм
В 40 аптеках
від 30,35 грн
Ціни в аптеках
Елеутерокок екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 50 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
Елеутерокок Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 50 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
В 9 аптеках
від 51,75 грн
Ціни в аптеках
Елеутерококу екстракт екстракт рідкий, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Елеутерококу екстракт Екстракт рідкий, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 40,50 грн
Ціни в аптеках
Елеутерококу екстракт екстракт рідкий, 50 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Елеутерококу екстракт Екстракт рідкий, 50 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 4 аптеках
від 34,31 грн
Ціни в аптеках
Елеутерокок екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 50 мл, флакон, № 1; Євразія
Елеутерокок Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий, 50 мл, флакон, № 1 Євразія
В 1 аптеці
від 53,00 грн
Ціни в аптеках
Елеутерококу екстракт екстракт рідкий, 50 мл, флакон полімерний, № 1; Віола
Елеутерококу екстракт Екстракт рідкий, 50 мл, флакон полімерний, № 1 Віола
В 3 аптеках інших міст
від 40,29 грн
Ціни в інших містах
Елеутерококу екстракт екстракт рідкий, 50 мл, флакон полімерний, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Елеутерококу екстракт Екстракт рідкий, 50 мл, флакон полімерний, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 1 аптеці інших міст
від 35,00 грн
Ціни в інших містах
Елеутерококу екстракт екстракт рідкий, 50 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Елеутерококу екстракт Екстракт рідкий, 50 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1 Віола
Немає в наявності

підвищує фізичну та розумову працездатність, г. зору, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію; до складу елеутерококу входять елеутерозиди А, В, В1, С, D, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та ін. компоненти.

фізична і розумова перевтома, неврастенія та психастенія, функціональне виснаження ЦНС, що супроводжується зниженням працездатності, дратівливістю і безсонням; вегетоневрози, післяопераційний період; у поєднанні з іншими ЛЗ - при г. та хр. променевій хворобі.

p/os; дорослим по 20-30 крап. 1 р/день, дітям від 12 років із розрахунку 1 крап. на 1 рік життя дитини 1 р/добу, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першій половині дня (до 15 год.); курс лікування - 25-30 днів; при необхідності - повторити через 1-2 тижні.

гіперчутливість до компонентів ЛЗ, гіпертермічний с-м, АГ, підвищена збудливість, епілепсія, г. інфекційні захворювання, ІМ, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія.

АР (почервоніння шкіри, висипання, свербіж); збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності; тахікардія, підвищення АТ; спазм м’язів, порушення з боку ШКТ.