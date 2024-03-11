ЕЛЕУТЕРОКОК (ВІЛЬНОЯГІДНИК) КОЛЮЧИЙ* (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS*) Діюча речовина
підвищує фізичну та розумову працездатність, г. зору, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію; до складу елеутерококу входять елеутерозиди А, В, В1, С, D, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та ін. компоненти.
фізична і розумова перевтома, неврастенія та психастенія, функціональне виснаження ЦНС, що супроводжується зниженням працездатності, дратівливістю і безсонням; вегетоневрози, післяопераційний період; у поєднанні з іншими ЛЗ - при г. та хр. променевій хворобі.
p/os; дорослим по 20-30 крап. 1 р/день, дітям від 12 років із розрахунку 1 крап. на 1 рік життя дитини 1 р/добу, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першій половині дня (до 15 год.); курс лікування - 25-30 днів; при необхідності - повторити через 1-2 тижні.
гіперчутливість до компонентів ЛЗ, гіпертермічний с-м, АГ, підвищена збудливість, епілепсія, г. інфекційні захворювання, ІМ, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія.
АР (почервоніння шкіри, висипання, свербіж); збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності; тахікардія, підвищення АТ; спазм м’язів, порушення з боку ШКТ.