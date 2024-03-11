p/os; дорослим по 20-30 крап. 1 р/день, дітям від 12 років із розрахунку 1 крап. на 1 рік життя дитини 1 р/добу, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першій половині дня (до 15 год.); курс лікування - 25-30 днів; при необхідності - повторити через 1-2 тижні.