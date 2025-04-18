ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,61
Економія при броні: -4,40 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,79
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,86
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
71,68
Економія при броні: -4,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -23,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,65
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,12
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,97
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,27
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,57
Економія при броні: -2,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,87
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,80
Економія при броні: -4,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,37
Економія при броні: -14,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,16
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,04
Економія при броні: -13,02 грн