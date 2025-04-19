ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,04
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,22
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,17
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,60
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,59
Економія при броні: -14,55 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
71,50
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,53
Економія при броні: -8,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,45
Економія при броні: -5,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,46
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,55
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,67
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,19
Економія при броні: -6,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,15
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,65
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,16
Економія при броні: -4,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,30
Економія при броні: -22,60 грн