ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,38
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,84
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,67
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,14
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,81
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,49
Економія при броні: -13,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -23,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,91
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,47
Економія при броні: -13,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,98
Економія при броні: -12,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,20
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,90
Економія при броні: -12,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,75
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,33
Економія при броні: -9,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,76
Економія при броні: -7,87 грн