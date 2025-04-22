ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,84
Економія при броні: -14,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,03
Економія при броні: -14,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,09
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,74
Економія при броні: -16,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,58
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,14
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,17
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,49
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,38
Економія при броні: -13,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,15
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,98
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,94
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,34
Економія при броні: -4,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,83
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,10
Економія при броні: -4,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,60
Економія при броні: -17,60 грн