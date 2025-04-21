ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,29
Економія при броні: -16,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,11
Економія при броні: -15,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -22,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,49
Економія при броні: -14,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,99
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,61
Економія при броні: -12,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,30
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
60,57
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,89
Економія при броні: -14,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -22,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,15
Економія при броні: -15,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,00
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,40
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,52
Економія при броні: -15,45 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Економія при броні: -20,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт оральний 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"