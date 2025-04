Фармакодинаміка. Механізм дії. Дидрогестерон — селективний гестаген, який заміщує деякі функції прогестерону.

Як гестаген дидрогестерон винятково впливає лише на ендометрій, слизову оболонку піхви та цервікального каналу.

Дидрогестерон не пригнічує овуляції. Це означає, що вірогідність запліднення яйцеклітини в невагітних жінок при прийомі дидрогестерону залишається.

Дидрогестерон і його метаболіти не виявляють термогенних властивостей.

У жінок у постменопаузальний період зі збереженою маткою замісна терапія естрогенами призводить до підвищеного ризику розвитку гіперплазії ендометрія і раку ендометрія. Додавання прогестагенів може запобігти надмірному ризику.

Циклічне додавання дидрогестерону жінкам, у яких ендометрій був стимульований естрогеном, переводить його у фазу секреції.

Дидрогестерон не має маскулінізуючих або вірилізуючих властивостей. Дидрогестерон не зумовлює анаболічних або кортикоїдних властивостей.

Клінічна ефективність та безпека. Проведено подвійне сліпе з подвійним маскуванням рандомізоване багатоцентрове дослідження за участю двох паралельних груп для порівняння ефективності, безпеки і переносимості дидрогестерону для перорального застосування в дозі 30 мг/добу та інтравагінального мікронізованого прогестерону в капсулах в дозі 600 мг/добу для підтримки лютеїнової фази при застосуванні технологій запліднення in vitro (LOTUS І).

Проведено рандомізоване відкрите багатоцентрове дослідження за участю двох паралельних груп для порівняння ефективності, безпеки і переносимості дидрогестерону для перорального застосування в дозі 30 мг/добу та інтравагінального прогестерону у формі 8% гелю (Кринон) в дозі 90 мг/добу для підтримки лютеїнової фази при застосуванні технологій запліднення in vitro (LOTUS ІІ).

Клінічні дослідження LOTUS І і LOTUS ІІ підтвердили наступне. Головну мету досліджень — доказ не меншої ефективності перорального дидрогестерону порівняно з інтравагінальним мікронізованим прогестероном з точки зору наявності серцевих скорочень у плода на 12-му тижні гестації (10-й тиждень вагітності) — було досягнуто.

У досліджуваній популяції пацієнтів частота настання вагітності, підтвердженої на 12-му тижні гестації (10-й тиждень вагітності), становила 37,6 і 33,1% (LOTUS І) та 36,7 і 34,7% (LOTUS II). Різниця в частоті настання вагітності між двома групами становила 4,7 (95% ДІ –1,2–10,6) (LOTUS І) та 2,0 (95% ДІ –4,0–8,0) (LOTUS ІІ).

У вибірці суб’єктів дослідження для оцінки з безпеки (1029 суб’єктів (LOTUS І) і 1030 суб’єктів (LOTUS ІІ), які отримали принаймні одну дозу досліджуваного препарату, випадки небажаних явищ, що виникли під час терапії, про які повідомлялося найчастіше, були ідентичними в обох досліджуваних групах.

У зв’язку з характером досліджуваного показання та досліджуваної популяції пацієнтів певна кількість ранніх абортів/викиднів є очікуваною, особливо до 12-го тижня гестації (10-го тижня вагітності), оскільки прогнозований показник частоти настання вагітності у цей період становить близько 35%.

Профіль безпеки, що виявлений в обох дослідженнях LOTUS, відповідав очікуваному, враховуючи встановлений профіль безпеки дидрогестерону, а також досліджувану популяцію пацієнтів і досліджуване показання.

Фармакокінетика. На відміну від прогестерону, дидрогестерон не екскретується із сечею у вигляді прегнандіолу. Таким чином, зберігається можливість визначити секрецію ендогенного прогестерону за екскрецією прегнандіолу.

При пероральному застосуванні у середньому 63% дози виводиться із сечею. Повне виведення відбувається через 72 год. Основним метаболітом є 20α-дигідродидрогестерон (ДГД), який виділяється із сечею у зв’язаному з глюкуроновою кислотою стані. Загальною властивістю усіх метаболітів є збереження структури 4,6-дієн-3-она вихідної речовини і відсутність 17α-гідроксилювання, що пояснює відсутність у дидрогестерону естрогенного та андрогенного ефектів.

Після перорального застосування дидрогестерону концентрація у плазмі крові ДГД значно вища, ніж вихідної речовини. Співвідношення AUC становить близько 30.

Дидрогестерон швидко абсорбується. C max дидрогестерону і ДГД досягається через 0,5–2,5 год.