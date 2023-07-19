ДИДРОГЕСТЕРОН (DYDROGESTERONUM) Діюча речовина
є селективним гестагеном, який заміщує деякі функції прогестерону; як гестаген, дидрогестерон виключно впливає лише на ендометрій, слизову піхви та цервікального каналу; не пригнічує овуляцію; можливість запліднення яйцеклітини у невагітних жінок при прийомі дидрогестерону залишається; дидрогестерон і його метаболіти не мають термогенних властивостей; у жінок у постменопаузі зі збереженою маткою замісна терапія естрогенами призводить до підвищеного ризику розвитку гіперплазії ендометрія і раку ендометрія; додавання прогестагенів може запобігти надмірному ризику; циклічне додавання дидрогестерону жінкам, у яких ендометрій був стимульований естрогеном, переводить його у фазу секреції; не має маскулінізуючих або вірилізуючих, анаболічних або ГК властивостей.
нерегулярні менструальні цикли; ендометріоз; дисменорея; безпліддя, спричинене лютеїновою недостатністю; загрозливий і звичний аборт, пов’язаний з прогестероновою недостатністю; як циклічне доповнення до терапії естрогенами у жінок з інтактною маткою: для попередження гіперплазії ендометрія у період менопаузи; при дисфункційних маткових кровотечах; при вторинній аменореї.
для попередження гіперплазії ендометрія у період менопаузи: протягом кожного 28-денного циклу терапії естрогенами естроген приймати самостійно протягом перших 14 днів, і протягом наступних 14 днів приймати 1 або 2 табл. (10 мг дидрогестерону), додатково до терапії естрогенами; у разі дозування 10 мг 2 р/день табл. слід приймати протягом дня; кровотеча відміни зазвичай виникає під час застосування дидрогестерону; застосування комбінованої терапії естрогеном та прогестагеном у жінок у постменопаузі необхідно обмежити мінімальною ефективною дозою та найкоротшим терміном для досягнення терапевтичної цілі, а також періодично слід переглянут ризики для кожної жінки; дисфункційна маткова кровотеча: 2 табл./день протягом 5-7 днів у поєднанні з естрогеном; через кілька днів після закінчення такого лікування з‘явиться кровотеча відміни; з метою профілактики подальшого виникнення кровотечі призначається по 1 табл./день з 11-го по 25-й день циклу; у разі кістозної геморагічної метропатії призначати 1 табл./день з 11-го по 25-й день циклу; у деяких випадках може виявитися необхідним призначення естрогену протягом першої половини циклу; через кілька днів після припинення такого лікування з‘явиться кровотеча відміни; таке лікування слід продовжити протягом кількох циклів; вторинна аменорея: необхідно одночасно призначити естроген з 1-го по 25-й день циклу, з 11-го по 25-й день у поєднанні з 1 табл./день дидрогестерону; для створення передумов для наступних циклів терапію починати на 5-й день після початку кровотечі шляхом призначення естрогенів (з 5-го по 25-й день); дидрогестерон по 10 мг з 11-го по 25-й день; нерегулярні менструальні цикли: довжина циклу 28 днів може бути досягнута шляхом призначення 1 табл./день з 11-го по 25-й день циклу; ендометріоз: від 1 до 3 табл./день з 5-го по 25-й день циклу або протягом усього циклу; дози, кратні 10 мг на день, слід розподілити рівномірно протягом дня; рекомендується призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; дисменорея: від 1 до 2 табл./день з 5-го по 25-й день циклу; дози, кратні 10 мг на день, слід розподілити рівномірно протягом дня; рекомендується призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; безпліддя, спричинене лютеїновою недостатністю: 1 табл./день з 14-го по 25-й день циклу; це лікування слід продовжити протягом мінімум 6 послідовних циклів; рекомендується продовжити лікування протягом першого місяця вагітності у тих же дозах, як і для звичного аборту; загроза аборту: початкова доза: 4 табл. спочатку, потім по 1 табл. кожні 8 год; дози кратні 10 мг на день, слід рівномірно розподілити протягом дня; рекомендується призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; якщо симптоми не зникають або знову з‘являються під час лікування, дозу необхідно збільшити на 1 табл. кожні 8 годин; коли симптоми зникають, ефективну дозу необхідно зберегти протягом одного тижня, після чого її можна поступово зменшити; якщо симптоми з‘являються знову, лікування має бути негайно відновлене з дозуванням, яке виявилося ефективним; звичний аборт: лікування необхідно розпочати до зачаття: 1 табл./день до 20-го тижня вагітності, після чого можна поступово знижувати дозу; якщо симптоми загрози переривання вагітності з’являються під час лікування, то лікування слід бути продовжити, як це описано у випадку загрози аборту.
недіагностована вагінальна кровотеча; наявні серйозні захворювання печінки, або наявність серйозних захворювань печінки у минулому, якщо показники функції печінки не нормалізувалися; застосування естрогенів у комбінації з прогестагенами, такими як дидрогестерон; встановлена гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого іншого компонента препарату; встановлені або підозрювані прогестагензалежні новоутворення (менінгіома).
мігрень/головний біль, нудота; збільшення у розмірах прогестагензалежних новоутворень (менінгіоми); гемолітична анемія; депресивний настрій; реакції гіперчутливості; запаморочення; сонливість; блювання; порушення функції печінки, що супроводжуються слабкістю, нездужанням, жовтяницею та болем у животі; алергічний дерматит (висипання, свербіж і кропив’янка); ангіоневротичний набряк; менструальні порушення (у тому числі метрорагія, менорагія, оліго-/аменорея, дисменорея та нерегулярні менструації), біль у молочних залозах/чутливість молочних залоз; припухлість молочних залоз; набряки; збільшення маси тіла; рак молочної залози, гіперплазія та карцинома ендометрія, рак яєчників; венозний тромбоз; ІМ, ІХС, ішемічний інсульт.