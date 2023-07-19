для попередження гіперплазії ендометрія у період менопаузи: протягом кожного 28-денного циклу терапії естрогенами естроген приймати самостійно протягом перших 14 днів, і протягом наступних 14 днів приймати 1 або 2 табл. (10 мг дидрогестерону), додатково до терапії естрогенами; у разі дозування 10 мг 2 р/день табл. слід приймати протягом дня; кровотеча відміни зазвичай виникає під час застосування дидрогестерону; застосування комбінованої терапії естрогеном та прогестагеном у жінок у постменопаузі необхідно обмежити мінімальною ефективною дозою та найкоротшим терміном для досягнення терапевтичної цілі, а також періодично слід переглянут ризики для кожної жінки; дисфункційна маткова кровотеча: 2 табл./день протягом 5-7 днів у поєднанні з естрогеном; через кілька днів після закінчення такого лікування з‘явиться кровотеча відміни; з метою профілактики подальшого виникнення кровотечі призначається по 1 табл./день з 11-го по 25-й день циклу; у разі кістозної геморагічної метропатії призначати 1 табл./день з 11-го по 25-й день циклу; у деяких випадках може виявитися необхідним призначення естрогену протягом першої половини циклу; через кілька днів після припинення такого лікування з‘явиться кровотеча відміни; таке лікування слід продовжити протягом кількох циклів; вторинна аменорея: необхідно одночасно призначити естроген з 1-го по 25-й день циклу, з 11-го по 25-й день у поєднанні з 1 табл./день дидрогестерону; для створення передумов для наступних циклів терапію починати на 5-й день після початку кровотечі шляхом призначення естрогенів (з 5-го по 25-й день); дидрогестерон по 10 мг з 11-го по 25-й день; нерегулярні менструальні цикли: довжина циклу 28 днів може бути досягнута шляхом призначення 1 табл./день з 11-го по 25-й день циклу; ендометріоз: від 1 до 3 табл./день з 5-го по 25-й день циклу або протягом усього циклу; дози, кратні 10 мг на день, слід розподілити рівномірно протягом дня; рекомендується призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; дисменорея: від 1 до 2 табл./день з 5-го по 25-й день циклу; дози, кратні 10 мг на день, слід розподілити рівномірно протягом дня; рекомендується призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; безпліддя, спричинене лютеїновою недостатністю: 1 табл./день з 14-го по 25-й день циклу; це лікування слід продовжити протягом мінімум 6 послідовних циклів; рекомендується продовжити лікування протягом першого місяця вагітності у тих же дозах, як і для звичного аборту; загроза аборту: початкова доза: 4 табл. спочатку, потім по 1 табл. кожні 8 год; дози кратні 10 мг на день, слід рівномірно розподілити протягом дня; рекомендується призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; якщо симптоми не зникають або знову з‘являються під час лікування, дозу необхідно збільшити на 1 табл. кожні 8 годин; коли симптоми зникають, ефективну дозу необхідно зберегти протягом одного тижня, після чого її можна поступово зменшити; якщо симптоми з‘являються знову, лікування має бути негайно відновлене з дозуванням, яке виявилося ефективним; звичний аборт: лікування необхідно розпочати до зачаття: 1 табл./день до 20-го тижня вагітності, після чого можна поступово знижувати дозу; якщо симптоми загрози переривання вагітності з’являються під час лікування, то лікування слід бути продовжити, як це описано у випадку загрози аборту.