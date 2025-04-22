Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
679,70
Економія при броні: -64,10 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
840,00
Економія при броні: -66,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
666,06
Економія при броні: -19,98 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
812,81
Економія при броні: -24,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
687,70
Економія при броні: -72,10 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
814,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
703,60
Економія при броні: -88,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
817,30
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
735,90
Економія при броні: -100,42 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
902,62
Економія при броні: -141,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
683,00
Економія при броні: -67,40 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
834,00
Економія при броні: -60,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
732,72
Економія при броні: -65,52 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
863,72
Економія при броні: -96,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
697,30
Економія при броні: -81,70 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
810,80
Економія при броні: -37,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
728,63
Економія при броні: -93,15 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
855,56
Економія при броні: -129,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
691,80
Економія при броні: -76,20 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
817,10
Економія при броні: -43,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
697,21
Економія при броні: -67,91 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
841,71
Економія при броні: -75,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,80 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
907,05
Економія при броні: -140,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс