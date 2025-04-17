Київ (адресу не вказано)
Доступно в 914 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
702,10
Економія при броні: -69,70 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
834,80
Економія при броні: -67,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
691,80
Економія при броні: -59,40 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
816,30
Економія при броні: -49,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
770,10
Економія при броні: -116,98 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
952,84
Економія при броні: -144,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
760,87
Економія при броні: -115,65 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
895,72
Економія при броні: -136,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
705,76
Економія при броні: -115,40 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
865,77
Економія при броні: -116,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
760,78
Економія при броні: -107,34 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
954,90
Економія при броні: -145,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
704,51
Економія при броні: -95,79 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
852,77
Економія при броні: -130,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,90
Економія при броні: -36,50 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
837,20
Економія при броні: -70,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс