Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
666,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
753,00
Економія при броні: -77,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
620,00
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
687,31
Економія при броні: -83,81 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
864,82
Економія при броні: -121,51 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
697,53
Економія при броні: -92,06 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
890,52
Економія при броні: -124,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
697,30
Економія при броні: -91,10 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
810,30
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
666,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
741,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
620,00
Економія при броні: -59,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
741,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
667,30
Економія при броні: -61,10 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
822,20
Економія при броні: -58,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
705,89
Економія при броні: -23,09 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
836,95
Економія при броні: -27,68 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
615,20
Економія при броні: -9,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
803,70
Економія при броні: -40,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
726,34
Економія при броні: -118,44 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
886,22
Економія при броні: -145,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
683,89
Економія при броні: -60,77 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
841,39
Економія при броні: -116,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
666,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
870,21
Економія при броні: -127,18 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
666,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
786,00
Економія при броні: -94,00 грн