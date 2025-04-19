Львів (адресу не вказано)
Доступно в 257 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
750,59
Економія при броні: -104,54 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
866,75
Економія при броні: -137,03 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
688,40
Економія при броні: -85,50 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
670,90
Економія при броні: -68,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,90
Економія при броні: -66,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
847,60
Економія при броні: -99,30 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
739,49
Економія при броні: -94,56 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
870,97
Економія при броні: -138,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
699,06
Економія при броні: -109,63 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
853,57
Економія при броні: -115,71 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
666,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
750,80
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
680,70
Економія при броні: -77,80 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
829,00
Економія при броні: -80,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,90
Економія при броні: -66,00 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс