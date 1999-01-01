Київ
Похідні прегнадієну
G03D B01

Дидрогестерон

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03DГЕСТАГЕНИ
G03D BПохідні прегнадієну
G03D B01Дидрогестерон
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