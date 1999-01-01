Київ
Похідні прегнадієну
G03D B01
Дидрогестерон
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03D
ГЕСТАГЕНИ
G03D B
Похідні прегнадієну
G03D B01
Дидрогестерон
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Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від
646,68
грн
в 908 аптеках
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Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
від
538,05
грн
в 870 аптеках
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