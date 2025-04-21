Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
705,04
Економія при броні: -97,28 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
861,83
Економія при броні: -125,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,80 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
829,00
Економія при броні: -51,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
705,73
Економія при броні: -72,20 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
851,71
Економія при броні: -96,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
681,20
Економія при броні: -61,90 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
855,20
Економія при броні: -77,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
655,20
Економія при броні: -35,90 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
839,80
Економія при броні: -62,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
690,90
Економія при броні: -71,60 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
847,00
Економія при броні: -69,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
713,58
Економія при броні: -71,92 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
849,84
Економія при броні: -113,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,80 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
843,44
Економія при броні: -87,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
668,60
Економія при броні: -49,30 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
853,30
Економія при броні: -75,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
665,00
Економія при броні: -45,70 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
849,70
Економія при броні: -72,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
728,50
Економія при броні: -90,91 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
874,20
Економія при броні: -121,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
697,63
Економія при броні: -99,73 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
848,84
Економія при броні: -96,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
683,10
Економія при броні: -63,80 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
848,80
Економія при броні: -71,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
697,59
Економія при броні: -89,87 грн
Дуфастон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
852,15
Економія при броні: -85,19 грн