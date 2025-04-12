Слід уникати контакту з очима. Не ковтати.

Протягом менструації лікування проводити не слід. Лікування слід закінчити до початку менструації.

Хворій рекомендується проконсультуватися з лікарем: при перших проявах хвороби; якщо симптоми зберігаються довше 7 днів; якщо симптоми з’являються знову протягом 2 місяців або більш ніж 4 рази впродовж останніх 12 місяців.

Перед початком застосування слід порадитися з лікарем, якщо у пацієнтки виник будь-який з наведених нижче станів:

грибкова інфекція повторюється частіше ніж 2 рази протягом шести місяців;

у пацієнтки або її статевого партнера в анамнезі були захворювання, що передаються статевим шляхом;

відома гіперчутливість до похідних імідазолу або інших вагінальних протигрибкових препаратів.

Не рекомендується без поради лікаря застосовувати препарат при:

вагінальних кровотечах, які супроводжуються болем у плечі;

смердючих вагінальних виділеннях;

вульвальних чи вагінальних виразках;

болю в нижній ділянці живота чи дизурії;

будь-яких побічних реакціях, таких як почервоніння, асоційованих з лікуванням;

підвищенні температури (38 °С та вище);

нудоті чи блюванні;

діареї;

болю у спині.

Під час застосування цього препарату слід уникати статевих контактів, оскільки інфекція може передатися партнеру. Може знижуватися ефективність та безпека латексних продуктів (таких як презервативи та діафрагми).

Оскільки звичайно уражуються як піхва, так і зовнішні статеві органи (статеві губи та прилеглі ділянки), слід застосовувати комбіноване лікування обох ділянок, включаючи місцеве лікування кремом для зовнішнього застосування.

Під час лікування препаратом рекомендовано лікування обох партнерів із застосуванням крему.

Не використовувати тампони, інтравагінальні зрошення, сперміциди або інші вагінальні засоби під час застосування цього препарату.