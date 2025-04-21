Клотримазол (Clotrimazolum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,50
Економія при броні: -8,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
88,50
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,32
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,50
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,00
Економія при броні: -6,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
88,30
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
92,14
Економія при броні: -10,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,66
Економія при броні: -9,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,81
Економія при броні: -9,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,40
Економія при броні: -11,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
88,50
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,60
Економія при броні: -2,80 грн