Клотримазол (Clotrimazolum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,60
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,46
Економія при броні: -10,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
98,14
Економія при броні: -4,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,86
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,61
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,26
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,64
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
92,87
Економія при броні: -12,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
87,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
93,73
Економія при броні: -13,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,98
Економія при броні: -10,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
93,84
Економія при броні: -6,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт