Клотримазол (Clotrimazolum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,93
Економія при броні: -11,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
93,07
Економія при броні: -6,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
88,50
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
92,14
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
87,90
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,91
Економія при броні: -11,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,14
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,82
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,49
Економія при броні: -12,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
94,02
Економія при броні: -3,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,01
Економія при броні: -11,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,21
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт