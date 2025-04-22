Клотримазол (Clotrimazolum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,61
Економія при броні: -2,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
87,90
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
93,34
Економія при броні: -11,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
93,61
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,60
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,86
Економія при броні: -8,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
93,03
Економія при броні: -11,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
87,90
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,96
Економія при броні: -3,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
88,50
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,08
Економія при броні: -5,92 грн