Клотримазол (Clotrimazolum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 667 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
88,50
Економія при броні: -0,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
92,19
Економія при броні: -12,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
89,61
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
91,48
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
90,71
Економія при броні: -9,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
92,84
Економія при броні: -13,36 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Клотримазол таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
87,64
Економія при броні: -2,63 грн