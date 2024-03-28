тонкий шар наноситься на уражену ділянку шкіри 1-3 р/добу до зникнення симптомів патологічного процесу та негативних мікологічних досліджень; загальна тривалість лікування кандидозного вульвіту та баланіту 1-2 тижні; дерматомікози - 3-4 тижні; еритразма - 2-4 тижні; різнобарвний лишай - 1-3 тижні; крем застосовувати 2-3 р/добу, 0,5 см смужки крему наносити тонким шаром на ділянку шкіри розміром з долоню та втирати, при кандидозному вульвіті та кандидозному баланіті у дорослих смужку крему наносити тонким шаром на уражені ділянки (зовнішні статеві органи і промежину у жінок або головку статевого члена і крайню плоть у чоловіків) та втирати, терапія даних захворювань вимагає одночасного лікування обох партнерів, для надійного видалення збудника та залежно від симптомів лікування продовжувати приблизно 2 тижні після зникнення суб’єктивних симптомів; пацієнт має обов’язково повідомити лікаря, якщо не настало покращення після 4 тижнів лікування; у випадку пелюшкового дерматиту певне симптоматичне покращення спостерігається протягом 3 днів, лікування продовжувати протягом 7 днів; якщо через 3 дні стан висипань погіршується або не покращується, припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.