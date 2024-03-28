КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM) Діюча речовина
механізм антимікотичної дії пов’язаний із пригніченням синтезу ергостеролу, що призводить до структурного та функціонального пошкодження цитоплазматичної мембрани, має широкий спектр антимікотичної активності in vitro та in vivo та діє на дерматофіти, дріжджові, плісняві та диморфні гриби, механізм дії пов’язаний із первинною фунгістатичною або фунгіцидною активністю, залежно від концентрації клотримазолу в місці інфекції, іn vitro активність обмежена елементами гриба, що проліферують; спори гриба мають лише незначну чутливість, додатково до антимікотичної активності також діє на грампозитивні мікроорганізми (стрептококи, стафілококи, Gardnerella vaginalis) та грамнегативні мікроорганізми (Bacteroids), іn vitro пригнічує розмноження Corynebacteria та грампозитивних коків (за винятком Enterococci), первинно резистентні штами чутливих видів грибів зустрічаються рідко.
інфекції шкіри та слизових оболонок, спричинені дерматофітами, дріжджовими грибами та пліснявими грибками та іншими збудниками, чутливими до клотримазолу, інфекції шкіри, викликані Malassezia furfur (різнобарвний лишай) та Corynebacterium minutissimum (еритразма); кандидозний пелюшковий дерматит, інфекції статевих губ та суміжних ділянок у жінок (кандидозний вульвіт), а також запалення головки статевого члена та крайньої плоті статевого партнера, спричинене дріжджовими грибами (кандидозний баланіт).
тонкий шар наноситься на уражену ділянку шкіри 1-3 р/добу до зникнення симптомів патологічного процесу та негативних мікологічних досліджень; загальна тривалість лікування кандидозного вульвіту та баланіту 1-2 тижні; дерматомікози - 3-4 тижні; еритразма - 2-4 тижні; різнобарвний лишай - 1-3 тижні; крем застосовувати 2-3 р/добу, 0,5 см смужки крему наносити тонким шаром на ділянку шкіри розміром з долоню та втирати, при кандидозному вульвіті та кандидозному баланіті у дорослих смужку крему наносити тонким шаром на уражені ділянки (зовнішні статеві органи і промежину у жінок або головку статевого члена і крайню плоть у чоловіків) та втирати, терапія даних захворювань вимагає одночасного лікування обох партнерів, для надійного видалення збудника та залежно від симптомів лікування продовжувати приблизно 2 тижні після зникнення суб’єктивних симптомів; пацієнт має обов’язково повідомити лікаря, якщо не настало покращення після 4 тижнів лікування; у випадку пелюшкового дерматиту певне симптоматичне покращення спостерігається протягом 3 днів, лікування продовжувати протягом 7 днів; якщо через 3 дні стан висипань погіршується або не покращується, припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.
не застосовувати у випадках гіперчутливості до клотримазолу або до будь-яких інших компонентів препарату, не використовувати крем для лікування нігтів або інфекцій шкіри голови.
АР (непритомність, артеріальна гіпотензія, задишка, кропив’янка); почервоніння (еритема), пухирі, нездужання, дискомфорт/біль, набряк, подразнення, лущення, свербіж, висипання, поколювання, печіння/відчуття жару.