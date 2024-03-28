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Активні речовини — “К”КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM)

КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 20 препаратів
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 20 г, № 1; Organosyn Life Sciences
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 20 г, № 1 Organosyn Life Sciences
В 864 аптеках
від 49,70 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол крем, 1 %, туба, 20 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Клотримазол Крем, 1 %, туба, 20 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 850 аптеках
від 40,40 грн
Ціни в аптеках
Кандід розчин для ротової порожнини, 1 %, флакон з пробкою-крапельницею, 15 мл, № 1; Гленмарк
Кандід Розчин для ротової порожнини, 1 %, флакон з пробкою-крапельницею, 15 мл, № 1 Гленмарк
В 806 аптеках
від 194,11 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол розчин для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 25 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Клотримазол Розчин для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 25 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 779 аптеках
від 39,00 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол таблетки вагінальні, 100 мг, № 6; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Клотримазол Таблетки вагінальні, 100 мг, № 6 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 776 аптеках
від 55,21 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол таблетки вагінальні, 100 мг, блістер, з аплікатором у пачці, з аплікатором у пачці, № 6; Organosyn Life Sciences
Клотримазол Таблетки вагінальні, 100 мг, блістер, з аплікатором у пачці, з аплікатором у пачці, № 6 Organosyn Life Sciences
В 767 аптеках
від 52,29 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1; Борщагівський ХФЗ
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 700 аптеках
від 39,92 грн
Ціни в аптеках
Клофан® крем піхвовий, 10 %, туба, 7 г, № 1; Гледфарм
Клофан® Крем піхвовий, 10 %, туба, 7 г, № 1 Гледфарм
В 609 аптеках
від 93,22 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол таблетки вагінальні, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Клотримазол Таблетки вагінальні, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 506 аптеках
від 38,34 грн
Ціни в аптеках
Клофан® супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 6; Гледфарм
Клофан® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 6 Гледфарм
В 465 аптеках
від 112,00 грн
Ціни в аптеках
Клофан крем, 2 %, туба, 20 г, № 1; Кусум Фарм
Клофан Крем, 2 %, туба, 20 г, № 1 Кусум Фарм
В 353 аптеках
від 79,94 грн
Ціни в аптеках
Кандід крем, 10 мг/г, туба, 20 г, № 1; Гленмарк
Кандід Крем, 10 мг/г, туба, 20 г, № 1 Гленмарк
В 217 аптеках
від 117,02 грн
Ціни в аптеках
Кандід порошок нашкірний, 10 мг/г, флакон, 30 г, № 1; Гленмарк
Кандід Порошок нашкірний, 10 мг/г, флакон, 30 г, № 1 Гленмарк
В 193 аптеках
від 175,50 грн
Ціни в аптеках
Клофан® супозиторії вагінальні, 500 мг, стрип, № 1; Гледфарм
Клофан® Супозиторії вагінальні, 500 мг, стрип, № 1 Гледфарм
В 182 аптеках
від 156,66 грн
Ціни в аптеках
Клофан крем, 1 %, туба, 20 г, № 1; Кусум Фарм
Клофан Крем, 1 %, туба, 20 г, № 1 Кусум Фарм
В 181 аптеці
від 76,80 грн
Ціни в аптеках
Кандід розчин для зовнішнього застосування, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Гленмарк
Кандід Розчин для зовнішнього застосування, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Гленмарк
В 118 аптеках
від 86,50 грн
Ціни в аптеках
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1; Фітофарм
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1; Фітофарм
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Канестен® таблетки вагінальні, 100 мг, блістер, з аплікатором, з аплікатором, № 6; Байєр Консьюмер Кер
Канестен® Таблетки вагінальні, 100 мг, блістер, з аплікатором, з аплікатором, № 6 Байєр Консьюмер Кер
Немає в наявності
Канестен® таблетки вагінальні, 500 мг, блістер, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Байєр Консьюмер Кер
Канестен® Таблетки вагінальні, 500 мг, блістер, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Байєр Консьюмер Кер
Немає в наявності

механізм антимікотичної дії пов’язаний із пригніченням синтезу ергостеролу, що призводить до структурного та функціонального пошкодження цитоплазматичної мембрани, має широкий спектр антимікотичної активності in vitro та in vivo та діє на дерматофіти, дріжджові, плісняві та диморфні гриби, механізм дії пов’язаний із первинною фунгістатичною або фунгіцидною активністю, залежно від концентрації клотримазолу в місці інфекції, іn vitro активність обмежена елементами гриба, що проліферують; спори гриба мають лише незначну чутливість, додатково до антимікотичної активності також діє на грампозитивні мікроорганізми (стрептококи, стафілококи, Gardnerella vaginalis) та грамнегативні мікроорганізми (Bacteroids), іn vitro пригнічує розмноження Corynebacteria та грампозитивних коків (за винятком Enterococci), первинно резистентні штами чутливих видів грибів зустрічаються рідко.

інфекції шкіри та слизових оболонок, спричинені дерматофітами, дріжджовими грибами та пліснявими грибками та іншими збудниками, чутливими до клотримазолу, інфекції шкіри, викликані Malassezia furfur (різнобарвний лишай) та Corynebacterium minutissimum (еритразма); кандидозний пелюшковий дерматит, інфекції статевих губ та суміжних ділянок у жінок (кандидозний вульвіт), а також запалення головки статевого члена та крайньої плоті статевого партнера, спричинене дріжджовими грибами (кандидозний баланіт).

тонкий шар наноситься на уражену ділянку шкіри 1-3 р/добу до зникнення симптомів патологічного процесу та негативних мікологічних досліджень; загальна тривалість лікування кандидозного вульвіту та баланіту 1-2 тижні; дерматомікози - 3-4 тижні; еритразма - 2-4 тижні; різнобарвний лишай - 1-3 тижні; крем застосовувати 2-3 р/добу, 0,5 см смужки крему наносити тонким шаром на ділянку шкіри розміром з долоню та втирати, при кандидозному вульвіті та кандидозному баланіті у дорослих смужку крему наносити тонким шаром на уражені ділянки (зовнішні статеві органи і промежину у жінок або головку статевого члена і крайню плоть у чоловіків) та втирати, терапія даних захворювань вимагає одночасного лікування обох партнерів, для надійного видалення збудника та залежно від симптомів лікування продовжувати приблизно 2 тижні після зникнення суб’єктивних симптомів; пацієнт має обов’язково повідомити лікаря, якщо не настало покращення після 4 тижнів лікування; у випадку пелюшкового дерматиту певне симптоматичне покращення спостерігається протягом 3 днів, лікування продовжувати протягом 7 днів; якщо через 3 дні стан висипань погіршується або не покращується, припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

не застосовувати у випадках гіперчутливості до клотримазолу або до будь-яких інших компонентів препарату, не використовувати крем для лікування нігтів або інфекцій шкіри голови.

АР (непритомність, артеріальна гіпотензія, задишка, кропив’янка); почервоніння (еритема), пухирі, нездужання, дискомфорт/біль, набряк, подразнення, лущення, свербіж, висипання, поколювання, печіння/відчуття жару.