шляхом повільної в/в інфузії протягом не менше 1 год.

Курс лікування Герпевіром для в/в введення зазвичай триває 5 днів, але тривалість може бути змінена залежно від стану пацієнта та відповідної реакції на терапію. Лікування герпетичного енцефаліту триває зазвичай 10 днів. Лікування інфекцій у новонароджених, спричинених вірусом простого герпесу, триває зазвичай 14 днів при ураженні шкіри та слизових оболонок та 21 день — при дисемінації та ураженні ЦНС.

Тривалість профілактичного застосування Герпевіру для в/в введення визначається тривалістю періоду ризику інфікування.

Для лікування інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу (за винятком герпетичного енцефаліту) або вірусом Varicella zoster, Герпевір для в/в введення слід призначати в дозі 5 мг/кг маси тіла кожні 8 год за умови нормальної функції нирок.

Для лікування інфекцій, спричинених вірусом Varicella zoster, у пацієнтів з імунодефіцитом або з герпетичним енцефалітом Герпевір для в/в введення слід призначати в дозі 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год за умови нормальної функції нирок.

Пацієнтам з ожирінням слід призначати дозу з розрахунку на ідеальну, а не на реальну масу тіла.

Діти. Дози для дітей віком від 3 міс до 12 років розраховуються на одиницю поверхні тіла.

Для лікування інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу (за винятком герпетичного енцефаліту) або вірусом Varicella zoster, Герпевір для в/в введення слід призначати в дозі 250 мг/м2 поверхні тіла кожні 8 год за умови нормальної функції нирок.

Для лікування інфекцій, спричинених вірусом Varicella zoster, у дітей з імунодефіцитом або герпетичним енцефалітом Герпевір для в/в введення призначають у дозі 500 мг/м2 поверхні тіла кожні 8 год за умови нормальної функції нирок.

Доза Герпевіру для в/в введення новонародженим та немовлятам віком до 3 міс розраховується на основі маси тіла дитини.

Рекомендований режим лікування для новонароджених та немовлят віком до 3 міс з інфекцією, спричиненою вірусом простого герпесу, — 20 мг/кг/маси тіла кожні 8 год протягом 21 дня при дисемінованій формі та ураженні ЦНС або 14 днів при захворюванні, що обмежується шкірою та слизовими оболонками.

Дітям та немовлятам з порушенням функції нирок дозу слід коригувати відповідно до ступеня порушення цієї функції (див. Пацієнти з нирковою недостатністю нижче).

Пацієнти літнього віку. Слід мати на увазі можливість порушення функції нирок у пацієнтів літнього віку, і дозу препарату необхідно відповідно коригувати (див. Пацієнти з нирковою недостатністю нижче). Слід підтримувати адекватний рівень гідратації організму.

Пацієнти з нирковою недостатністю. В/в Герпевір необхідно з обережністю застосовувати для лікування пацієнтів з нирковою недостатністю. Слід підтримувати адекватний рівень гідратації організму.

Нижчезазначені зміни в дозуванні необхідно зробити залежно від показників кліренсу креатиніну.

Дорослі:



Кліренс креатиніну, мл/хв/1,73 м2 Рекомендоване дозування 25–50 5–10 мг/кг маси тіла кожні 12 год 10–25 5–10 мг/кг маси тіла кожні 24 год 0 (анурія) — 10 Для пацієнтів, які перебувають на тривалому амбулаторному перитонеальному діалізі або на гемодіалізі, — 2,5–5 мг/кг маси тіла кожні 24 год та після сеансу гемодіалізу

Діти:



Кліренс креатиніну мл/хв/1,73 м2 Рекомендоване дозування 25–50 250–500 мг/м2 поверхні тіла або 20 мг/кг маси тіла кожні 12 год 10–25 250–500 мг/м2 поверхні тіла або 20 мг/кг маси тіла кожні 24 год 0 (анурія) — 10 Для пацієнтів, які перебувають на тривалому амбулаторному перитонеальному діалізі або гемодіалізі, — 125–250 мг/м2 поверхні тіла або 10 мг/кг маси тіла кожні 24 год та після сеансу гемодіалізу