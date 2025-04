фармакодинаміка. Ацикловір є синтетичним аналогом пуринового нуклеозиду з високою активністю in vitro та in vivo щодо вірусів герпесу, що включають вірус простого герпесу І та ІІ типів, вірус Varicella zoster, вірус Епштейна — Барр та цитомегаловірус. У культурі клітин ацикловір виявляє найбільшу активність відносно вірусу простого герпесу І типу, далі, за зниженням активності, відносно вірусу простого герпесу ІІ типу, вірусу Varicella zoster, вірусу Епштейна — Барр та цитомегаловірусу.

Інгібіторна активність ацикловіру відносно вірусу простого герпесу І типу, вірусу простого герпесу ІІ типу, вірусу Varicella zoster та вірусу Епштейна — Барр високоселективна. Фермент тимідинкіназа в нормальній неінфікованій клітині не використовує ацикловір як субстрат, тому він має дуже низьку токсичність відносно клітин людини. Проте закодована у вищезазначених вірусах тимідинкіназа перетворює ацикловір на монофосфат ацикловіру, аналог нуклеозиду, що далі перетворюється на дифосфат, потім на трифосфат. Ацикловіру трифосфат взаємодіє з вірусною ДНК-полімеразою та затримує реплікацію вірусної ДНК.

При тривалих чи повторних курсах лікування у тяжкохворих зі зниженим імунітетом можуть виникати випадки зниженої чутливості окремих штамів вірусу, які можуть не відповідати на лікування ацикловіром. Більшість клінічних випадків нечутливості пов’язані з дефіцитом вірусної тимідинкінази, однак є повідомлення про ушкодження тимідинкінази та ДНК-полімерази. In vitro взаємодія окремих вірусів простого герпесу з ацикловіром може також призводити до формування менш чутливих штамів. Взаємозалежність між чутливістю окремих вірусів простого герпесу in vitro та клінічними результатами лікування ацикловіром до кінця не з’ясована.

Фармакокінетика. У дорослих кінцевий Т ½ при в/в введенні ацикловіру становить близько 2,9 год. Більша частина препарату виділяється в незміненому вигляді нирками. Нирковий кліренс ацикловіру істотно вищий за кліренс креатиніну, який вказує на те, що виділення препарату здійснюється нирками не лише шляхом гломерулярної фільтрації, а й тубулярної секреції.

9-карбоксиметоксиметилгуанін є єдиним важливим метаболітом ацикловіру і становить близько 10–15% кількості, що виводиться із сечею. Якщо ацикловір застосовують через 1 год після прийняття 1 г пробенециду, кінцевий Т ½ та AUC збільшуються на 18 та 40% відповідно.

У дорослих середні рівні C max у плазмі крові в рівноважному стані ацикловіру (С ssmax ) після 1-годинної інфузії 2,5; 5; 10 та 15 мг/кг маси тіла становлять 22,7 мкмоль (5,1 мкг/мл), 43,6 мкмоль (9,8 мкг/мл), 92 мкмоль (20,7 мкг/мл) та 105 мкмоль (23,6 мкг/мл) відповідно. Відповідні рівні мінімальної концентрації у плазмі при рівноважному стані ацикловіру (C ssmin ) через 7 год становили 2,2 мкмоль (0,5 мкг/мл), 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл), 10,2 мкмоль (2,3 мкг/мл) та 8,8 мкмоль (2 мкг/мл). У дітей віком від 1 року аналогічні рівні С ssmax та C ssmin відмічали, коли дозу 250 мг/м2 було замінено на 5 мг/кг маси тіла, а дозу 500 мг/м2 замінено на 10 мг/кг маси тіла.

У новонароджених та немовлят віком до 3 міс, яких лікували в/в введенням препарату в дозі 10 мг/кг маси тіла протягом 1 год з інтервалом 8 год, С ssmax становила 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл), а C ssmin — 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл). Кінцевий Т ½ у цих пацієнтів — 3,8 год. У окремої групи новонароджених та немовлят віком до 3 міс, яких лікували введенням 15 мг/кг маси тіла кожні 8 год, були відзначені приблизно пропорційні підвищення дози з C max — 83,5 мкмоль (18,8 мкг/мл) та C min — 14,1 мкмоль (3,2 мкг/мл).

У пацієнтів літнього віку загальний кліренс знижувався відповідно до віку, що є наслідком зниження кліренсу креатиніну, а також невеликих змін у кінцевому Т ½ .

У пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю середній кінцевий Т ½ становить 19,5 год. Середній Т ½ ацикловіру під час гемодіалізу — 5,7 год. Рівень ацикловіру в плазмі крові під час діалізу знижується приблизно на 60%.

Концентрація препарату в цереброспінальній рідині становить близько 50% відповідної концентрації в плазмі крові. Рівень зв’язування з білками плазми крові відносно низький (9–33%) і не змінюється при взаємодії з іншими препаратами.