Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій (Herpevir powder for solution for injection)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1124,39
Економія при броні: -54,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1121,12
Економія при броні: -51,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
795,14
Економія при броні: -49,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
678,21
Економія при броні: -39,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум