Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій (Herpevir powder for solution for injection)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1149,32
Економія при броні: -79,56 грн