Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій (Herpevir powder for solution for injection)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1293,35
Економія при броні: -69,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1119,34
Економія при броні: -87,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1121,12
Економія при броні: -51,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1271,33
Економія при броні: -47,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1113,01
Економія при броні: -48,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1117,68
Економія при броні: -48,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн