Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій (Herpevir powder for solution for injection)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
919,40
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №10
Корпорація Артеріум
1211,50 грн