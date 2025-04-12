При тривалому застосуванні/застосуванні великих доз лікарського засобу через дефіцит калію можливе посилення дії серцевих глікозидів. Втрата калію може посилитися при комбінаціях з діуретиками або кортикостероїдами.

Оскільки натрію пікосульфат метаболізується у свою активну форму під впливом бактерій у товстому кишечнику, одночасний прийом з антибіотиками може призвести до зменшення або відсутності проносної дії лікарського засобу РЕГУЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ КРАПЛІ.