Регулакс® Пікосульфат краплі (Regulax® Picosulfat drops)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
157,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
114,85
Економія при броні: -5,52 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
149,00
Економія при броні: -11,00 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
139,00
Економія при броні: -6,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
82.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
84.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
84.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
90.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
92.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -27,40 грн
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
94.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
109.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Ветеранів, 8
110.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
117.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
125.5 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
130.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
131.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
132.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
146,71
Економія при броні: -6,85 грн