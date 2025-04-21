Регулакс® Пікосульфат краплі (Regulax® Picosulfat drops)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
123,00
Економія при броні: -3,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
101.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
106.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
136,50
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
109.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
109.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
110.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
110.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
136,50
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 66
110.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
111.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
136,50
Економія при броні: -2,90 грн