Регулакс® Пікосульфат краплі (Regulax® Picosulfat drops)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
167,10
Економія при броні: -35,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
156,80
Економія при броні: -33,63 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
134,00
Економія при броні: -9,38 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
165,40
Економія при броні: -35,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
166,00
Економія при броні: -35,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -21,90 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
157,90
Економія при броні: -33,88 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
151,64
Економія при броні: -4,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
139,00
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
141,30
Економія при броні: -4,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
170,50
Економія при броні: -36,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
5.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
168,60
Економія при броні: -36,17 грн