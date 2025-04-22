Регулакс® Пікосульфат краплі (Regulax® Picosulfat drops)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 1
36.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
114.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
157,10
Економія при броні: -33,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
134,90
Економія при броні: -28,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
123.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
139,00
Економія при броні: -1,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
123.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
157,10
Економія при броні: -33,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 44
124.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -21,00 грн