Регулакс® Пікосульфат краплі (Regulax® Picosulfat drops)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
137,40
Економія при броні: -5,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,00
Економія при броні: -26,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
141,30
Економія при броні: -9,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
161,50
Економія при броні: -29,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
148,50
Економія при броні: -16,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
135,60
Економія при броні: -3,90 грн
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
22.1 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -27,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Франка Івана, 36
68.7 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, вул. Мудрого Ярослава, 1
69.2 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -27,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 55
85.9 км
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
158,50
Економія при броні: -27,40 грн