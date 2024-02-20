НАТРІЮ ПІКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS) Діюча речовина
є проносним засобом місцевої дії триарилметанової групи; після бактеріального розщеплення у товстій кишці стимулює її слизову оболонку, прискорюючи перистальтику, сприяє кумуляції води та електролітів у просвіті товстої кишки; результатом цього є стимуляція дефекації, зменшення часу транзиту і пом’якшення калу.
запори або випадки, що потребують полегшення дефекації; як і інші проносні засоби, не слід застосовувати щодня або протягом тривалого періоду без встановлення причини запору.
крап. приймають внутрішньо одноразово, ввечері; ефект настає через 10-12 год; дорослим: 10-18 крап. (5-10 мг), дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): 5-9 крап. (2,5-5 мг); рекомендовано почати з найнижчої дози; доза може бути скоригована до максимальної рекомендованої дози для регулярного стулу; МДД - 18 крап. (для дорослих) або 9 крап. (для дітей віком від 4 років і вище), не повинна бути перевищена; у лікарській формі табл. дорослим: 1-2 табл. (5-10 мг); дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): ½-1 табл. (2,5-5 мг); МДД - 2 табл. для дорослих або 1 табл. для дітей віком від 4 років не повинна бути перевищена.
гіперчутливість до компонентів препарату, інших триарилметанів або до будь-якого з допоміжних речовин препарату; кишкова непрохідність, г. захворювання органів черевної порожнини (в тому числі г. апендицит, неспецифічний виразковий коліт, перитоніт); г. запальні захворювання кишечнику; г. абдомінальний біль, що супроводжується нудотою та блюванням, невстановленого походження; стан після операції на ШКТ; тяжка дегідратація; рідкісна спадкова непереносимість будь-якої з допоміжних речовин препарату (наприклад фруктози, лактози).
шкірні реакції (ангіоневротичний набряк, токсидермія, висип, свербіж); реакції гіперчутливості; запаморочення; синкопе; діарея; кольки у животі, абдомінальна біль, дискомфорт у животі; блювання, нудота; тривале та надмірне застосування препарату може призвести до втрати рідини, калію та інших електролітів; це, в свою чергу, може призвести до послаблення м’язів і порушення серцевої функції, особливо при одночасному застосуванні препарату з діуретиками або кортикостероїдами.