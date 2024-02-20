крап. приймають внутрішньо одноразово, ввечері; ефект настає через 10-12 год; дорослим: 10-18 крап. (5-10 мг), дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): 5-9 крап. (2,5-5 мг); рекомендовано почати з найнижчої дози; доза може бути скоригована до максимальної рекомендованої дози для регулярного стулу; МДД - 18 крап. (для дорослих) або 9 крап. (для дітей віком від 4 років і вище), не повинна бути перевищена; у лікарській формі табл. дорослим: 1-2 табл. (5-10 мг); дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): ½-1 табл. (2,5-5 мг); МДД - 2 табл. для дорослих або 1 табл. для дітей віком від 4 років не повинна бути перевищена.