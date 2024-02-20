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Активні речовини — “Н”НАТРІЮ ПІКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS)

НАТРІЮ ПІКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS) Діюча речовина

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Знайдено: 15 препаратів
Піколакс® таблетки, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Піколакс® Таблетки, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 1209 аптеках
від 45,70 грн
Ціни в аптеках
Піколакс® краплі оральні, 0,75 %, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Піколакс® Краплі оральні, 0,75 %, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 1169 аптеках
від 90,80 грн
Ціни в аптеках
Гутталакс® Пікосульфат краплі, флакон, 15 мл, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Гутталакс® Пікосульфат Краплі, флакон, 15 мл, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 1091 аптеці
від 70,51 грн
Ціни в аптеках
Гутталакс® Пікосульфат краплі, флакон, 30 мл, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Гутталакс® Пікосульфат Краплі, флакон, 30 мл, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 1037 аптеках
від 130,34 грн
Ціни в аптеках
Пікосен® капсули, блістер, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пікосен® Капсули, блістер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 892 аптеках
від 37,91 грн
Ціни в аптеках
Ентеролакс таблетки, 7,5 мг, № 10; Стома
Ентеролакс Таблетки, 7,5 мг, № 10 Стома
В 532 аптеках
від 37,50 грн
Ціни в аптеках
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Регулакс® Пікосульфат краплі Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 115 аптеках
від 86,93 грн
Ціни в аптеках
Слабілакс-Здоров'я таблетки, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Здоров'я ФК
Слабілакс-Здоров'я Таблетки, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 88 аптеках
від 30,78 грн
Ціни в аптеках
Ентеролакс таблетки, 7,5 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10; Стома
Ентеролакс Таблетки, 7,5 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10 Стома
В 68 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні, 7,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Здоров'я ФК
Слабілакс-Здоров'я Краплі оральні, 7,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Здоров'я ФК
В 21 аптеці
від 58,24 грн
Ціни в аптеках
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні, 7,5 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Здоров'я ФК
Слабілакс-Здоров'я Краплі оральні, 7,5 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Здоров'я ФК
В 8 аптеках
від 36,96 грн
Ціни в аптеках
Піколакс® краплі оральні, 0,75 %, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Піколакс® Краплі оральні, 0,75 %, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Піколакс® таблетки, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармак
Піколакс® Таблетки, 7,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармак
Немає в наявності
Піколакс® таблетки, 5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Піколакс® Таблетки, 5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
Немає в наявності
Піконорм® краплі оральні, 7,5 мг/мл, флакон з крапельницею, 10 мл, № 1; Дарниця ФФ
Піконорм® Краплі оральні, 7,5 мг/мл, флакон з крапельницею, 10 мл, № 1 Дарниця ФФ
Немає в наявності

є проносним засобом місцевої дії триарилметанової групи; після бактеріального розщеплення у товстій кишці стимулює її слизову оболонку, прискорюючи перистальтику, сприяє кумуляції води та електролітів у просвіті товстої кишки; результатом цього є стимуляція дефекації, зменшення часу транзиту і пом’якшення калу.

запори або випадки, що потребують полегшення дефекації; як і інші проносні засоби, не слід застосовувати щодня або протягом тривалого періоду без встановлення причини запору.

крап. приймають внутрішньо одноразово, ввечері; ефект настає через 10-12 год; дорослим: 10-18 крап. (5-10 мг), дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): 5-9 крап. (2,5-5 мг); рекомендовано почати з найнижчої дози; доза може бути скоригована до максимальної рекомендованої дози для регулярного стулу; МДД - 18 крап. (для дорослих) або 9 крап. (для дітей віком від 4 років і вище), не повинна бути перевищена; у лікарській формі табл. дорослим: 1-2 табл. (5-10 мг); дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): ½-1 табл. (2,5-5 мг); МДД - 2 табл. для дорослих або 1 табл. для дітей віком від 4 років не повинна бути перевищена.

гіперчутливість до компонентів препарату, інших триарилметанів або до будь-якого з допоміжних речовин препарату; кишкова непрохідність, г. захворювання органів черевної порожнини (в тому числі г. апендицит, неспецифічний виразковий коліт, перитоніт); г. запальні захворювання кишечнику; г. абдомінальний біль, що супроводжується нудотою та блюванням, невстановленого походження; стан після операції на ШКТ; тяжка дегідратація; рідкісна спадкова непереносимість будь-якої з допоміжних речовин препарату (наприклад фруктози, лактози).

шкірні реакції (ангіоневротичний набряк, токсидермія, висип, свербіж); реакції гіперчутливості; запаморочення; синкопе; діарея; кольки у животі, абдомінальна біль, дискомфорт у животі; блювання, нудота; тривале та надмірне застосування препарату може призвести до втрати рідини, калію та інших електролітів; це, в свою чергу, може призвести до послаблення м’язів і порушення серцевої функції, особливо при одночасному застосуванні препарату з діуретиками або кортикостероїдами.