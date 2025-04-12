лікарський засіб містить компоненти, які можуть повністю не розщепитися; рештки таблетки іноді можна виявити на спідній білизні. На ефективність лікарського засобу це не впливає.

При значній сухості вагіни таблетку можна зволожити невеликою кількістю звичайної води, що сприятиме її розчиненню.

Пацієнткам слід використовувати гігієнічну серветку чи прокладку.

Гінофлор містить лише невелику кількість естріолу, і тільки незначна його частина абсорбується. За наявності тяжкого порушення функції печінки, нирок або серця, епілепсії чи мігрені (у тому числі в анамнезі), АГ, цукрового діабету, порфірії та гіперліпідемії ризик побічної дії незначний за умови нетривалого застосування лікарського засобу протягом 6–12 днів.

Це також стосується пацієнток із тяжким свербінням, гестаційним герпесом або загостренням отосклерозу на ранніх стадіях вагітності та осіб із тромбофлебітом або випадками тромбоемболії в анамнезі.

Однак у разі погіршення будь-якого з цих станів лікування слід припинити, як і при розвитку аномальної вагінальної кровотечі під час застосування лікарського засобу.

Нижченаведені застереження стосуються довготривалого лікування.

Місцеву терапію естрогеном слід розпочинати тільки для лікування за наявності симптомів постменопаузи, які негативно впливають на якість життя. Ретельну оцінку співвідношення ризику та користі слід проводити щонайменше один раз на рік. Продовжувати, тільки якщо користь переважає ризик.

Медичні обстеження/подальше спостереження. Перед початком/відновленням лікування слід зібрати повний особистий та сімейний анамнез пацієнтки. Крім того, під час лікування пацієнтка повинна регулярно проходити ретельний фізикальний та гінекологічний огляд. Частота та характер огляду мають залежати від індивідуального ризику для пацієнтки. Пацієнтки повинні бути інформовані про зміни, про які слід повідомляти свого лікаря (наприклад раптова кровотеча в ділянці геніталій чи зміни у молочній залозі).

Обстеження, включаючи такі процедури візуалізації, як мамографія, повинні проводитися відповідно до поточної стандартної практики спостереження та виходячи з потреб конкретної пацієнтки.

Випадки, коли необхідне спеціальне медичне спостереження. Необхідно ретельно спостерігати за станом здоров’я пацієнток у постменопаузальний період із вагінальною атрофією, які отримують підтримувальну терапію Гінофлором, з метою виявлення будь-яких з нижченаведених обставин/станів, у тому числі тих, які виникали в минулому або погіршилися у період вагітності чи попередньої гормональної терапії.

Це також стосується випадків, коли нижчеперелічені обставини/стани виникають чи погіршуються під час поточного курсу лікування: фактори ризику розвитку естрогенозалежних пухлин, наприклад рак молочної залози у близького родича; гіперплазія ендометрія в анамнезі; лейоміома (фіброзна пухлина) чи ендометріоз; фактори ризику тромбоемболічних порушень; мігрень чи тяжкий головний біль; системний еритематозний вовчак; хвороби печінки (наприклад аденома печінки); цукровий діабет з ураженням судин чи без нього; холелітіаз; АГ; епілепсія; БА; отосклероз.

Причини негайного припинення підтримувальної терапії. Лікування слід припинити в таких випадках: жовтяниця чи порушення функції печінки; значне підвищення АТ; розвиток мігренеподібного головного болю чи підвищення частоти розвитку тяжкого головного болю.

Гіперплазія ендометрія. Ризик гіперплазії та карциноми ендометрія зростає на фоні монотерапії естрогеном для перорального застосування, залежно від тривалості лікування та дози естрогену. Не встановлено підвищеного ризику розвитку гіперплазії ендометрія чи раку матки у зв’язку з монотерапією естріолом для вагінального застосування. За необхідності тривалого лікування рекомендовані регулярні огляди, однак при цьому особливу увагу слід приділяти симптомам, які можуть свідчити про гіперплазію чи злоякісне захворювання ендометрія.

Якщо позапланова кровотеча виникає під час лікування чи триває після його завершення, слід встановити причину. Може виникнути потреба у проведенні біопсії ендометрія для виключення злоякісного утворення.

Безконтрольна стимуляція естрогеном може призвести до передракової трансформації залишкових уражень ендометрія. Тому лікарський засіб слід застосовувати обережно жінкам, у яких проведена гістеректомія з приводу ендометріозу та в яких наявний залишковий ендометріоз.

Рак молочної залози, матки та яєчника. Системне лікування естрогеном підвищує ризик розвитку певних видів раку, особливо раку матки, яєчника і молочної залози. Гінофлор, вагінальні таблетки, застосовуються місцево, містять естріол у низькій дозі, а системна абсорбція естріолу після застосування лікарського засобу є мінімальною і тимчасовою. Тому не очікується зростання ризику розвитку раку на фоні лікування Гінофлором.

Тромбоемболічна хвороба вен, інсульт та ІХС. Гормонозамісна терапія системної дії пов’язана з підвищеним ризиком розвитку венозної тромбоемболії (ВТЕ), інсульту та ІХС. Гінофлор, вагінальні таблетки, які містять естріол у низькій дозі та застосовуються місцево, не повинні підвищувати ризик розвитку ВТЕ, інсульту чи ІХС.

Фактори ризику ВТЕ включають: ВТЕ в анамнезі пацієнтки чи сімейному анамнезі, значну надмірну масу тіла (ІМТ >30 мг/м2) та системний червоний вовчак. Не існує єдиної думки щодо можливої ролі варикозного розширення вен у розвитку ВТЕ. Рекомендується ретельно спостерігати за станом здоров’я цих пацієнток.

Інші захворювання. Естрогени системної дії можуть призводити до накопичення рідини або підвищення рівня ТГ у плазмі крові. У зв’язку з цим слід ретельно контролювати стан пацієнток із хворобами серця, порушенням функції нирок чи гіпертригліцеридемією в перші декілька тижнів лікування. Гінофлор, вагінальні таблетки, містять естріол у низькій дозі та застосовуються місцево. Тому системна дія не очікується.

Стан пацієнток із тяжкою нирковою недостатністю слід ретельно контролювати, оскільки можливе підвищення рівня естріолу у крові.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Гінофлор можна застосовувати у період вагітності та годування грудьми. Але, як і всі інші лікарські засоби, Гінофлор слід з обережністю призначати жінкам у І триместр вагітності.

Дані не свідчать про небажані впливи естріолу та Lactobacillus acidophilus на вагітність або здоров’я плода/новонародженої дитини.

Діти. Не застосовувати молодим дівчатам, у яких не почалися менструації та які не досягли статевої зрілості.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Дослідження щодо впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами не проводилися.