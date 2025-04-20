Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
724,00
Економія при броні: -97,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
682,00
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
429,32
Економія при броні: -36,06 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
726,53
Економія при броні: -52,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
436,35
Економія при броні: -42,20 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
738,43
Економія при броні: -64,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -127,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
409,00
Економія при броні: -43,00 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
682,00
Економія при броні: -61,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
409,00
Економія при броні: -39,00 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
682,00
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -73,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
429,32
Економія при броні: -14,95 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
363,26
Економія при броні: -11,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
453,30
Економія при броні: -59,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
745,40
Економія при броні: -102,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
431,07
Економія при броні: -45,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
431,49
Економія при броні: -48,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
430,90
Економія при броні: -47,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
443,05
Економія при броні: -57,74 грн