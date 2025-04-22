Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -53,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
676,24
Економія при броні: -20,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -109,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
396,90
Економія при броні: -54,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -109,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -109,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
436,77
Економія при броні: -53,46 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
739,13
Економія при броні: -70,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
396,90
Економія при броні: -54,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
429,70
Економія при броні: -46,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
745,11
Економія при броні: -76,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
396,90
Економія при броні: -54,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
732,51
Економія при броні: -58,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -53,00 грн